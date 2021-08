மாநில செய்திகள்

மேலும் 60 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Putuccēriyil mēlum 60 pērukku korōṉā toṟṟu uṟuti ceyyappaṭṭatu. 68 / 5000 Translation results A further 60 people in Pondicherry have been confirmed to have corona infection.

மேலும் 60 பேருக்கு கொரோனா தொற்று