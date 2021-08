மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி மாநில பட்ஜெட்டிற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் + "||" + The central government has approved the Rs 10 thousand 100 crore budget of the Puducherry government.

