மாநில செய்திகள்

தமிழறிஞர்கள் வாரிசுகளின் வறுமை நிலை நீக்கப்படும்: தேவநேய பாவாணரின் பேத்திக்கு அரசு பணி + "||" + Poverty of Tamil scholars' heirs will be eradicated: Government job for the granddaughter of Devanaya Pawanar

தமிழறிஞர்கள் வாரிசுகளின் வறுமை நிலை நீக்கப்படும்: தேவநேய பாவாணரின் பேத்திக்கு அரசு பணி