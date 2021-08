மாநில செய்திகள்

25 கி.மீ. வேகத்தில் செல்லும் மோட்டார் சக்கர நாற்காலி மாற்றுத்திறனாளிகள் வசதிக்காக சென்னை ஐ.ஐ.டி. உருவாக்கியது + "||" + 25 km Chennai IIT for the convenience of fast moving wheelchairs Created by

25 கி.மீ. வேகத்தில் செல்லும் மோட்டார் சக்கர நாற்காலி மாற்றுத்திறனாளிகள் வசதிக்காக சென்னை ஐ.ஐ.டி. உருவாக்கியது