மாநில செய்திகள்

எத்தனையோ மக்கள் பிரச்சினைகள் இருக்கும்போது சட்டமன்றத்தில் கோடநாடு விவகாரத்தை விவாதிக்க ஆர்வம் காட்டுவது ஏன்? + "||" + Why are so many people interested in discussing the Kodanad issue in the Assembly when there are problems?

எத்தனையோ மக்கள் பிரச்சினைகள் இருக்கும்போது சட்டமன்றத்தில் கோடநாடு விவகாரத்தை விவாதிக்க ஆர்வம் காட்டுவது ஏன்?