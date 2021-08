மாநில செய்திகள்

2015-ல் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீர் திறப்பால் ஏற்பட்ட சென்னை வெள்ளத்துக்கு யார் காரணம்? சட்டசபையில் காரசார விவாதம் + "||" + Who is responsible for the floods in Chennai caused by the opening of Sembarambakkam Lake in 2015? Karasara debate in the Assembly

2015-ல் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீர் திறப்பால் ஏற்பட்ட சென்னை வெள்ளத்துக்கு யார் காரணம்? சட்டசபையில் காரசார விவாதம்