மாநில செய்திகள்

இந்தியாவில் முதல் முறையாக 55 ஆஸ்பத்திரிகளில் 24 மணி நேரமும் தடுப்பூசி போடும் திட்டம் அமைச்சர் தகவல் + "||" + For the first time in India, 24 hospitals will be vaccinated 24 hours a day

இந்தியாவில் முதல் முறையாக 55 ஆஸ்பத்திரிகளில் 24 மணி நேரமும் தடுப்பூசி போடும் திட்டம் அமைச்சர் தகவல்