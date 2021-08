மாநில செய்திகள்

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கவர்னர் தமிழிசை ஆய்வு + "||" + Governor Tamilisai Saundarajan said that Corona would not be able to approach us if we were 100 per cent vaccinated

ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கவர்னர் தமிழிசை ஆய்வு