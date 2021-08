மாநில செய்திகள்

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இடைத்தேர்தல்; முதல் நாளில் 3 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + State legislature member by-election; On the first day 3 people filed nominations

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இடைத்தேர்தல்; முதல் நாளில் 3 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்