மாநில செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே கன்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதி தீப்பிடித்தது; கணவன்-மனைவி உடல் கருகி சாவு + "||" + Car collides with container truck near Omalur and catches fire; Husband-wife body burns to death

ஓமலூர் அருகே கன்டெய்னர் லாரி மீது கார் மோதி தீப்பிடித்தது; கணவன்-மனைவி உடல் கருகி சாவு