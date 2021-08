மாநில செய்திகள்

செப்டம்பர் 1-ந் தேதி முதல் கல்லூரிகள் திறப்பு: மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு 2 தவணை தடுப்பூசி கட்டாயம் + "||" + Colleges open from September 1: Students and teachers must be vaccinated in two installments

செப்டம்பர் 1-ந் தேதி முதல் கல்லூரிகள் திறப்பு: மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு 2 தவணை தடுப்பூசி கட்டாயம்