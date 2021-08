மாநில செய்திகள்

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கின் புலன் விசாரணை 60 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்படும் ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தகவல் + "||" + The Tamil Nadu government has informed the court that the investigation of the Kodanadu murder and robbery case will be completed within 60 days

கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கின் புலன் விசாரணை 60 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்படும் ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு தகவல்