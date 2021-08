மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் 2.14 கோடி மின்னணு ரேஷன் அட்டைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன உணவுத்துறை அமைச்சர் தகவல் + "||" + There are 2.14 crore electronic ration cards in use in Tamil Nadu, according to the Food Minister

தமிழகம் முழுவதும் 2.14 கோடி மின்னணு ரேஷன் அட்டைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன உணவுத்துறை அமைச்சர் தகவல்