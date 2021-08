மாநில செய்திகள்

தகவல் அறியும் சட்டத்தின்கீழ் பதில் அளிக்கும் அதிகாரியின் ஆதார் விவரங்களையும் வழங்க வேண்டும் + "||" + The source details of the responding officer under the Freedom of Information Act must also be provided

தகவல் அறியும் சட்டத்தின்கீழ் பதில் அளிக்கும் அதிகாரியின் ஆதார் விவரங்களையும் வழங்க வேண்டும்