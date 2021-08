மாநில செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டத்துக்கு தடை இல்லை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + No court order for 10.5 per cent reservation for Vanni

வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டத்துக்கு தடை இல்லை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு