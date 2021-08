மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் புதிய அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள்: சட்டசபையில் அறிவிப்பு + "||" + New Government Arts and Science Colleges to be started in various districts of Tamil Nadu - Announcement in the Assembly

தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் புதிய அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள்: சட்டசபையில் அறிவிப்பு