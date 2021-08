மாநில செய்திகள்

உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்பு மாணவர்கள் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் கட்டாய பணி செய்யாவிட்டால் ரூ.50 லட்சம் அபராதம் + "||" + Higher specialized medical students will be fined Rs 50 lakh for non-compulsory work in government hospitals

உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்பு மாணவர்கள் அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் கட்டாய பணி செய்யாவிட்டால் ரூ.50 லட்சம் அபராதம்