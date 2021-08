மாநில செய்திகள்

6-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்-2 வரை அரசு பள்ளிகளில் ஆங்கில பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு அமைச்சர் தகவல் + "||" + Minister of English Speech Training Class in Government Schools from Class 6 to Plus-2 Information

6-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்-2 வரை அரசு பள்ளிகளில் ஆங்கில பேச்சு பயிற்சி வகுப்பு அமைச்சர் தகவல்