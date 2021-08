மாநில செய்திகள்

தொற்று அதிகரிப்பதை தடுக்க தமிழகத்தில் அடுத்த 10 நாட்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் + "||" + Care should be taken for the next 10 days in Tamil Nadu to prevent the spread of infection

தொற்று அதிகரிப்பதை தடுக்க தமிழகத்தில் அடுத்த 10 நாட்கள் கவனமாக செயல்பட வேண்டும்