மாநில செய்திகள்

சென்னை சூளைமேட்டில் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசி பட்டப்பகலில் ரவுடி மீது தாக்குதல் 2 பேர் கைது + "||" + Two persons have been arrested for throwing petrol bombs at a Chennai kiln and attacking Rowdy in broad daylight

சென்னை சூளைமேட்டில் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசி பட்டப்பகலில் ரவுடி மீது தாக்குதல் 2 பேர் கைது