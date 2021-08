மாநில செய்திகள்

நெல்லை அரசு சித்த மருத்துவக்கல்லூரியில் மேலும் 7 மாணவிகளுக்கு கொரோனா + "||" + Corona for 7 more students at Nellai Government Siddha Medical College

