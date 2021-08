மாநில செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி கோவில் நிலங்களை அளவீடு செய்து கணினியில் பதிவேற்ற வேண்டும் + "||" + The temple lands have to be surveyed and uploaded on the computer as per the court order

