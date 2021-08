மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 108 முகாம்களில் வசிக்கும் இலங்கை தமிழர் நலனுக்கு ரூ.317 கோடி நிதி மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + MK Stalin announces Rs 317 crore fund for Sri Lankan Tamils living in 108 camps in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 108 முகாம்களில் வசிக்கும் இலங்கை தமிழர் நலனுக்கு ரூ.317 கோடி நிதி மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு