மாநில செய்திகள்

மின்துறையின் ரூ.25 ஆயிரம் கோடி சொத்துகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்க முயற்சி + "||" + Former First Minister Narayanasamy has accused the government of trying to privatize Rs 25,000 crore worth of assets in the new power sector.

