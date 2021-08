மாநில செய்திகள்

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதிக்குள் தடுப்பூசி செலுத்த நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை + "||" + Action to vaccinate college students from tomorrow to September 1 - Department of Health

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நாளை முதல் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதிக்குள் தடுப்பூசி செலுத்த நடவடிக்கை - சுகாதாரத்துறை