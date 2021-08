மாநில செய்திகள்

அரசு பஸ்-கார் மோதல்; சென்னையை சேர்ந்த 6 பேர் பலி ஊட்டிக்கு சுற்றுலா சென்று திரும்பியபோது பரிதாபம் + "||" + Government bus-car conflict; It was a pity when 6 people from Chennai returned from a trip to Pali Ooty

அரசு பஸ்-கார் மோதல்; சென்னையை சேர்ந்த 6 பேர் பலி ஊட்டிக்கு சுற்றுலா சென்று திரும்பியபோது பரிதாபம்