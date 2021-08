மாநில செய்திகள்

தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிச்சயம் இந்த ஆட்சி நிறைவேற்றும் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + MK Stalin's commitment to the election promises will surely be fulfilled by this regime

தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிச்சயம் இந்த ஆட்சி நிறைவேற்றும் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி