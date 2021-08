மாநில செய்திகள்

புதுவையில் நாளை முதல் பள்ளிகள் திறப்புவகுப்பறை தூய்மை பணி தீவிரம் + "||" + The first schools in Pondicherry are scheduled to reopen tomorrow (Wednesday). So the task of cleaning the classrooms is underway. Textbooks are arranged to be delivered on the first day

