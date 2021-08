மாநில செய்திகள்

சத்துணவு திட்டத்தில் வேலைவாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.76½ லட்சம் மோசடி செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் சரோஜா மீது உறவினர் புகார் + "||" + A relative of former minister Saroja has allegedly cheated Rs 76 lakh by claiming to be employed in a nutrition scheme.

