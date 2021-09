மாநில செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்துக்கு தடை விதிப்பதை ஏற்க முடியாது + "||" + The Tamil Nadu BJP has said it cannot accept a ban on the Ganesha Chaturthi procession citing Corona. The leader told Annamalai

விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்துக்கு தடை விதிப்பதை ஏற்க முடியாது