மாநில செய்திகள்

கஞ்சா விற்பவர்கள் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கைரங்கசாமி எச்சரிக்கை + "||" + First Minister Rangasamy has warned that stern legal action will be taken against cannabis sellers in puducherry and Karaikal.

