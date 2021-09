மாநில செய்திகள்

‘தீராக் காதல் திருக்குறள்' என்ற பெயரில் தீந்தமிழ் நிகழ்ச்சிக்கு ரூ.2 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + Of ‘Theerak love screw’ Rs 2 crore has been allocated for the Theenthamil program in the name

‘தீராக் காதல் திருக்குறள்' என்ற பெயரில் தீந்தமிழ் நிகழ்ச்சிக்கு ரூ.2 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு