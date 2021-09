மாநில செய்திகள்

அனுமதி இன்றி கல் குவாரி செயல்பட அனுமதித்த அதிகாரிகள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Criminal Procedure Court orders action against officials who allowed stone quarrying to operate without permission

அனுமதி இன்றி கல் குவாரி செயல்பட அனுமதித்த அதிகாரிகள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு