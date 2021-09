மாநில செய்திகள்

விளைந்த நெல்லை கொள்முதல் செய்து விவசாயிகளின் கண்ணீரை துடைக்க வேண்டும் + "||" + We have to buy the paddy and wipe away the tears of the farmers

விளைந்த நெல்லை கொள்முதல் செய்து விவசாயிகளின் கண்ணீரை துடைக்க வேண்டும்