மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்கு இந்த மாதம் 1 கோடி தடுப்பூசிகளை மத்திய அரசு அனுப்புகிறது அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + The Central Government is sending 1 crore vaccines to Tamil Nadu this month, according to Minister Ma Subramaniam

தமிழகத்துக்கு இந்த மாதம் 1 கோடி தடுப்பூசிகளை மத்திய அரசு அனுப்புகிறது அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்