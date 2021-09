மாநில செய்திகள்

சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்த அனுமதி கேட்டு வழக்கு தமிழக அரசு முடிவு எடுக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court ordered the Tamil Nadu government to decide the case seeking permission to use the abbreviated nets

சுருக்குமடி வலைகளை பயன்படுத்த அனுமதி கேட்டு வழக்கு தமிழக அரசு முடிவு எடுக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு