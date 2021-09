மாநில செய்திகள்

தனி அறையில் பூட்டி வைத்து பெண் சித்ரவதை + "||" + Police have registered a case against four persons, including a husband, father-in-law and mother-in-law, who bought a dowry car, locked the woman in a separate room and tortured her without giving her food

