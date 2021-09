மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கேட்டு பிரதமரிடம் நேரில் வலியுறுத்துவேன் ரங்கசாமி + "||" + Adithravita old age allowance will be increased by Rs.500. First Minister Rangasamy said he would ask the Prime Minister in person for state status

