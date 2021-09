மாநில செய்திகள்

பட்டறையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 270 சுளுக்கிகள் பறிமுதல் + "||" + Police have arrested four people, including a fisherman, for hoarding 270 splinters at an iron workshop in Mudaliarpet

பட்டறையில் பதுக்கி வைத்திருந்த 270 சுளுக்கிகள் பறிமுதல்