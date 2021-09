மாநில செய்திகள்

பாடத்திட்டங்கள் குறைக்கப்பட்டாலும் வினாத்தாள் வடிவமைப்பை மாற்றும் திட்டம் இல்லை + "||" + There is no plan to change the question paper format even if the syllabi are reduced

பாடத்திட்டங்கள் குறைக்கப்பட்டாலும் வினாத்தாள் வடிவமைப்பை மாற்றும் திட்டம் இல்லை