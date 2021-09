மாநில செய்திகள்

புளியந்தோப்பு குடிசை மாற்று குடியிருப்பு தரம்: 2 வாரத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் + "||" + Puliyanthoppu Cottage Alternative Residence Quality: Report will be filed in 2 weeks

புளியந்தோப்பு குடிசை மாற்று குடியிருப்பு தரம்: 2 வாரத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும்