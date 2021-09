மாநில செய்திகள்

கோவில் அர்ச்சகர்கள் நியமனம் தொடர்பாக அறநிலையத்துறை புதிய விதியை எதிர்த்து வழக்கு + "||" + The Treasury is suing against the new rule regarding the appointment of temple priests

கோவில் அர்ச்சகர்கள் நியமனம் தொடர்பாக அறநிலையத்துறை புதிய விதியை எதிர்த்து வழக்கு