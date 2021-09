மாநில செய்திகள்

சென்னை பெருநகர பகுதி மேலும் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் சட்டசபையில் அமைச்சர் முத்துசாமி அறிவிப்பு + "||" + Minister Muthusamy announces in the Assembly that the Chennai metropolitan area will be further expanded

