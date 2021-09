மாநில செய்திகள்

சென்னை மற்றும் பிற நகரங்களில் சிதிலம் அடைந்து காணப்படும் 7,500 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் ரூ.1,200 கோடியில் மறுகட்டுமானம் செய்யப்படும் + "||" + 7,500 flats in Chennai and other cities to be rebuilt at a cost of Rs 1,200 crore

சென்னை மற்றும் பிற நகரங்களில் சிதிலம் அடைந்து காணப்படும் 7,500 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் ரூ.1,200 கோடியில் மறுகட்டுமானம் செய்யப்படும்