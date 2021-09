மாநில செய்திகள்

மக்கள் அதிகம் கூடுவதை தவிர்க்க முதல்-அமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கு இணையதளம் மூலம் மனுக்கள் அளிக்கலாம் + "||" + Petitions can be submitted through the website to the First-Minister’s private sector to avoid overcrowding

