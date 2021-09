மாநில செய்திகள்

குற்ற வழக்கை மறைத்ததாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பாஸ்போர்ட்டை பிரேமலதாவுக்கு உடனடியாக திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் + "||" + The passport confiscated for concealing a criminal case should be returned to Premalatha immediately

குற்ற வழக்கை மறைத்ததாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பாஸ்போர்ட்டை பிரேமலதாவுக்கு உடனடியாக திருப்பி கொடுக்க வேண்டும்