மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கடந்த 116 நாட்களில் 2½ கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல் + "||" + Vaccination Minister Ma Subramanian has informed 10 crore people in the last 116 days in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் கடந்த 116 நாட்களில் 2½ கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தகவல்