மாநில செய்திகள்

பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மூலம் கோடிக்கணக்கில் வருவாய் இழப்பு + "||" + Loss of revenue in crores by PSUs

பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மூலம் கோடிக்கணக்கில் வருவாய் இழப்பு