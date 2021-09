மாநில செய்திகள்

அரசின் காப்பீடு திட்டம் மூலம் 30 ஆயிரம் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு ரூ.379 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது + "||" + Rs 379 crore has been provided to 30,000 corona patients through the government's insurance scheme

