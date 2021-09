மாநில செய்திகள்

உடல் நலம் விசாரித்தபிரதமர், முதல்-அமைச்சருக்கு சபாநாயகர் செல்வம் நன்றி + "||" + The Prime Minister inquired about the health and the Speaker thanked the First Minister for the wealth

உடல் நலம் விசாரித்தபிரதமர், முதல்-அமைச்சருக்கு சபாநாயகர் செல்வம் நன்றி